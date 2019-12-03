Пензенским бизнесменам расскажут о трендах в управлении кадрами

В Пензе 4 декабря на форуме для предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) состоится мастер-класс для бизнесменов «Управление кадровым ресурсом в госструктурах и малом бизнесе».

Эксперт программы «Лидеры Производительности» национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и ММУ Дмитрий Поляков расскажет бизнесменам о процедуре подбора персонала и системе управления кадровым ресурсом.

Участники мастер-класса узнают, как отобрать «партию» кандидатов, выбрать из них самого подходящего для своей компании, а после, адаптировать новичка за короткое время. Также они узнают, как создать организации репутацию, привлекающую сотрудников.