Пензенским бизнесменам расскажут о трендах в управлении кадрами

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3 декабря в 19:01 112 просмотров

В Пензе 4 декабря на форуме для предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) состоится мастер-класс для бизнесменов «Управление кадровым ресурсом в госструктурах и малом бизнесе».

Эксперт программы «Лидеры Производительности» национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и ММУ Дмитрий Поляков расскажет бизнесменам о процедуре подбора персонала и системе управления кадровым ресурсом.

Участники мастер-класса узнают, как отобрать «партию» кандидатов, выбрать из них самого подходящего для своей компании, а после, адаптировать новичка за короткое время. Также они узнают, как создать организации репутацию, привлекающую сотрудников.

Напомним, «Территория бизнеса — территория жизни» состоится областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Мероприятие — бесплатное. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. Также в рамках форума пройдет премия «Бизнес-Успех».

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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