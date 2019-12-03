Жителю Никольского района вынесли приговор за ДТП с двумя погибшими

Жителя Никольского района Пензенской области приговорили к реальному лишению свободы и обязали выплатить крупные компенсации за то, что он спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Вечером 1 мая 43-летний житель Никольского района с тремя приятелями выпивал самогон. На следующее утро компания решила пожарить шашлык, взяв с собой еще одного товарища. За ним нужно было заехать в деревню Заречную, куда они и отправились. Забрав знакомого, они поехали на железнодорожную станцию Ночка, где жил 43-летний мужчина.

Все это время последний находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, его автомобиль ВАЗ-2110 был технически неисправен, поэтому ехать на нем было опасно для жизни.

Разогнавшись до 80 километров в час на скользкой от дождя дороге в селе Маис Никольского района, шофер потерял управление, после чего «десятка» выехала на обочину и слетела в кювет, где врезалась сначала в деревянный столб, а потом — в дерево.

В результате аварии 33-летний мужчина и 39-летняя женщина, находившиеся в машине, от полученных травм скончались на месте. Здоровью 45-летнего пассажира был причинен тяжкий вред. Еще один человек отделался легкими ушибами. Сам водитель пришел в сознание в больнице.

Содержание этилового алкоголя в его крови составило 0,7%.

За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к смерти двух человек, никольчанина приговорили к четырем с половиной годам в колонии-поселении. Садиться за руль ему запрещено в течение трех лет.

Также мужчину обязали выплатить потерпевшей стороне 213 875 рублей в качестве возмещения материального ущерба и 1,1 млн рублей — морального вреда.

Мать погибшего мужчины посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию. Однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.