Пензенцев научат эффективному развитию бизнеса с помощью бренда

Перед участниками мероприятия выступит сооснователь и управляющий партнер компании «Неформально», лидер процессов, тренер, консультант Антон Желябин. Спикер расскажет о том, как повысить точность сообщений бренда, о его влиянии на эффективность бизнеса, о трех составляющих, кому он адресуется: клиентах, сотрудниках, соискателях.

Также в этот день пройдет мастер-класс «Управление кадровым ресурсом в государственных структурах и малом бизнесе: тренды и перспективы», спикер — Дмитрий Поляков. Помимо этого, состоятся дискуссии и лекции по другим актуальным для бизнеса темам.

Кроме того, в рамках форума выберут победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Представлено несколько номинаций: «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель».

Напомним, участие в мероприятиях форума является бесплатным, нужна предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте.