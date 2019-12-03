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Пензенцев научат эффективному развитию бизнеса с помощью бренда

3 декабря в 22:25 136 просмотров

В Пензе 4 декабря в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) состоится мастер-класс «Бренд как инструмент развития организации».

Перед участниками мероприятия выступит сооснователь и управляющий партнер компании «Неформально», лидер процессов, тренер, консультант Антон Желябин. Спикер расскажет о том, как повысить точность сообщений бренда, о его влиянии на эффективность бизнеса, о трех составляющих, кому он адресуется: клиентах, сотрудниках, соискателях.
Также в этот день пройдет мастер-класс «Управление кадровым ресурсом в государственных структурах и малом бизнесе: тренды и перспективы», спикер — Дмитрий Поляков. Помимо этого, состоятся дискуссии и лекции по другим актуальным для бизнеса темам.

Кроме того, в рамках форума выберут победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Представлено несколько номинаций: «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель».

Напомним, участие в мероприятиях форума является бесплатным, нужна предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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