Пензенцев просят проверить квитанции, чтобы не остаться без электричества

ООО «ТНС энерго Пенза» направило жителям Пензенской области уведомления о задолженностях и возможном отключении электроэнергии в квитанциях за ноябрь 2019 года.

Раздел с уведомлением об ограничении энергоснабжения появится в квитанциях пользователей, которые задолжали организации сумму, превышающую двукратный норматив потребления. В Пензе таких насчитывается на начало декабря более 2200 человек. Неоплата задолженности, которая указана в счете, влечет за собой полное ограничение подачи электроэнергии.

Пензенцев просят помнить, что согласно действующему законодательству, в случае отключения энергоснабжения потребитель обязан не только оплатить имеющуюся задолженность, но и возместить расходы на введение ограничения и возобновление подачи энергии.

Наиболее быстро и комфортно внести плату за потребленный ресурс можно при помощи компьютера либо смартфона:

— на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации;

— в «Личном кабинете«;

— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (6+) (для OS Android).

Также совершение всех необходимых платежей доступно в кассах центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта ООО «ТНС энерго Пенза», расположенных по всей территории области, офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.