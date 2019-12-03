В Пензе гендиректору фирмы грозит реальный срок за долг в 10 млн рублей

Фирма должна была выплатить гражданину 6,7 млн рублей, а также еще 3,5 млн и 160 тысяч рублей соответственно двум организациям. Возможность погасить эти долги у компании была, однако руководитель целый год игнорировал решение служителей Фемиды.
Дознаватель Железнодорожного районного отдела судебных приставов Пензы провел проверку и выяснил, что гендиректор умышленно не вносит сведения о доходах и расходах организации в книгу учета и кассовую книгу, чтобы скрыть имеющиеся средства.
«По выявленным фактам дознавателем было возбуждено три уголовных дела, которые по окончании расследования будут направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание как в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, так и лишения свободы до двух лет», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.