В Пензе водителя отправили в колонию за смертельное ДТП

В Октябрьском районном суде Пензы огласили приговор 26-летнему жителю области. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек.

Известно, что авария произошла около семи часов утра 27 декабря 2018 года. На улице Аустрина около дома № 94 на нерегулируемом переходе автомобиль сбил пешехода. Мужчину с травмами доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.

«Водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не убедился в отсутствии пешеходов в зоне перехода. Когда человек вышел на «зебру», он не уступил ему дорогу и совершил наезд», — рассказали в пресс-службе суда.

Однако водитель лишь частично признал свою вину. По его словам, переход был плохо освещен и пешеход не убедился в безопасности, прежде чем ступить на дорогу.

В результате суд назначил пензенцу два года лишения свободы в колонии-поселении, на этот же срок он лишен права управления автомобилем. Кроме того, его обязали выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

Приговор в законную силу не вступил.