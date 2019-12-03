Курс евро превысил отметку в 71 рубль

По данным Банка России, курс доллара снизился с 64,4097 руб. до 64,1401 руб., курс евро вырос с 70,9730 руб. до 71,0608 руб.
Золото будет стоить 3 032,19 рублей за грамм, серебро — 34,80, платина — 1 858,00, палладий — 3 837,66.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 декабря.
По данным Банка России, курс доллара снизился с 64,4097 руб. до 64,1401 руб., курс евро вырос с 70,9730 руб. до 71,0608 руб.
Золото будет стоить 3 032,19 рублей за грамм, серебро — 34,80, платина — 1 858,00, палладий — 3 837,66.
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