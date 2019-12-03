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Пензячка потеряла деньги, перейдя по ссылке в сообщении

3 декабря в 16:44 236 просмотров

26-летняя жительница Пензы лишилась сбережений и обратилась в полицию.

Установлено, что на одном из популярных сайтов женщина разместила объявление о продаже парфюмерии. Сделала она это с помощью приложения, через которое, спустя какое-то время, пришло сообщение. В нем была ссылка, пензячка не подумала о неладном и перешла по ней на сайт. Там предлагалось установить программу, что пользователь и сделала.

«После чего телефон перезагрузился и вернулся к заводским настройкам, удалив всю находившуюся на устройстве информацию», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Затем женщина обнаружила, что со счета ее банковской карты списаны 28000 рублей. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

«Ни в коем случае не открывайте ссылки на интернет-страницы в SMS-сообщениях и электронной почте! Особенно если вы получили их с неизвестного номера или электронного адреса. Если вы откроете такую ссылку, ваш телефон поразит вирус, который устанавливает программное обеспечение, оно получает доступ к вашему банковскому счету и способно вывести с него все деньги», — предупредили жителей Пензенской области сотрудники правоохранительных органов.


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