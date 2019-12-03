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Ученые провели эксперимент с определением мимики у кошек

3 декабря в 17:04 128 просмотров

Канадские учение провели исследование, в котором выяснилось, что кошки способны выражать свои эмоции при помощи мимики. Просто то, что означает то или иное выражение мордочки, способны понимать не все люди.

Исследование опубликовано в издании Animal Welfare. Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали более 6000 человек из 85 стран, у большинства из них есть домашние питомцы — кошки. Им показывали 20 коротких видео без звука и просили проанализировать, какую эмоцию показывает животное, пишет naked-science.

Оказалось, что большинство участников не смогли угадать мимику кошек. Лучше всех с задачей справились ветеринары, зоопсихологи. Также женщины и молодые люди лучше определяли эмоции.

Проведенное исследование подтверждает, отметили ученые, что кошки способны проявлять эмоции. По их мнению, человеку, прежде чем делать вывод, что кошка относится к нему холодно, стоит получше присмотреться к своему питомцу.


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