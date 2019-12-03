Макс Корж порадует пензенцев мощными хитами

В Пензе в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 6 декабря выступит популярный исполнитель Макс Корж. Организаторы обещают зрителям, что будет «жарко».

Как написали организаторы, пензенцев ждут слэм на танцполе, летающие по залу надувные крокодилы, всеобщий «медляк» под песню «Вспоминай меня» и жаркие эмоции. Макс Корж споет для зрителей как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни.

Макс Корж выступит для пензенцев в 19:00. Возрастные ограничения — 12+.

Макс Корж — белорусский исполнитель и автор песен. В основном, он популярен среди молодежи. Известность ему принес трек под названием «Небо поможет нам». В настоящее время плейлист певца пополнился и другими хитами: «Пламенный свет», «Оптимист», «Эндорфин», «Стань», «Горы по колено» и «Время».