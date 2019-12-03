Макс Корж порадует пензенцев мощными хитами

Как написали организаторы, пензенцев ждут слэм на танцполе, летающие по залу надувные крокодилы, всеобщий «медляк» под песню «Вспоминай меня» и жаркие эмоции. Макс Корж споет для зрителей как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни.
Макс Корж выступит для пензенцев в 19:00. Возрастные ограничения — 12+.
Макс Корж — белорусский исполнитель и автор песен. В основном, он популярен среди молодежи. Известность ему принес трек под названием «Небо поможет нам». В настоящее время плейлист певца пополнился и другими хитами: «Пламенный свет», «Оптимист», «Эндорфин», «Стань», «Горы по колено» и «Время».