Пензенские активисты подвели итоги конкурса «Поиск. Находки. Открытия» (видео)

В День неизвестного солдата в Пензе провели смотр поисковых отрядов региона. Его совместили с подведением итогов нового регионального творческого конкурса «Поиск. Находки. Открытия» (0+), который призван поощрить поисковую инициативу пензенских школьников.

Отряду из Сердобска «Азимут-58» — всего два года. За такой небольшой промежуток времени его участники, семья Кривулиных, отыскали в экспедициях десятки бойцов, личности некоторых даже удалось установить.

«Последнее наше достижение — мы помогли привезти останки нашего земляка Осипова Александра Кузьмича, его родственник принял участие в установке памятника. Это первый случай в истории города, когда наш земляк, воин-сердобчанин был привезен на Родину и перезахоронен со всеми почестями», — рассказал участник поискового отряда «Азимут-58″ Константин Кривулин.

Ознакомиться с экспонатами выставки пригласили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Керханаджева. Так совпало, что пензенцы не так давно работали там, где без малого 80 лет назад воевал Почетный гражданин Пензы.

«Делал проходы в минных полях, перед тем как освободили Орел», — сказал он.

Параллельно со смотром в здании Законодательного Собрания региона подвели итоги первого областного творческого конкурса «Поиск. Находки. Открытия». В нем приняли участие школьники из 14 районов.

«Они не входят в состав поисковых отрядов, но занимаются поисковой работой на местах. Было представлено восемь номинаций, по трем из которых итоги подведены заочно», — рассказала председатель совета Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова.

На смотре были не только поисковики, но и те, ради кого они каждое лето выезжают в поля — потомки павших в боях героев. Так, медальон с запиской уроженца Каменского района Андрея Румянкова, пропавшего без вести в 1941-м и найденного в 2019-м, вручили двум его праправнучкам. А сами поисковые отряды Пензенской области за свои успехи получили новый бытовой комплекс, который пригодится им в новых экспедициях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.