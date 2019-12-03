В Пензе прошло заседание, посвященное запрету продажи снюсов молодежи (видео)

В Пензе обсудили проблему распространения снюсов среди подрастающего поколения. Табачное изделие, предназначенное для рассасывания, вызывает мгновенное привыкание и может спровоцировать пугающие последствия для здоровья. Заседание организовал Совет женщин при главе города Пензы. На встречу пригласили педагогов, наркологов и правоохранителей.

Не курят, но попадают в больницы с никотиновым отравлением. Речь идет о подростках, которые попробовали снюсы. Одна жевательная пластина содержит столько же никотина, сколько 60 сигарет. Прежде чем перейти к вопросу, что делать, приглашенные директора школ начали с того, кто виноват. Так, по их словам, нередко сами родители попустительски относятся к вредным привычкам своих детей.

«При такой либеральной системе воспитания дети начинают думать, что надо попробовать в жизни все, тем более что в интернете им обо всем рассказывает реклама», — рассказала директор гимназии № 6 Пензы Валентина Кашаева.

Еще одна косвенная претензия — к специальным службам, которые отвечают за безопасность во всемирной паутине. Сайты, занимающиеся распространением снюсов, никто не закрывает, никто не блокирует пропагандирующие отраву ролики. Одно из озвученных педагогами предложений — использовать опыт анонимного тестирования в школах, но и здесь не все так гладко.

«Некоторые родители не дают согласия на участие в этом тестировании и объясняют свою позицию тем, что доверяют своим детям», — сказал директор гимназии № 44 Пензы Александр Кистанов.

Наркологи вовсе называют траты на эти тесты из бюджета неоправданными. Эффект от них минимален. В качестве альтернативы предлагается наладить в начале каждого учебного года проведение анкетирования учащихся с 5 по 11 классы.

Участники круглого стола сошлись в одном — нельзя, чтобы снюсы оставались в свободном доступе. В этом плане у законодателей уже есть опыт запретов.

Все предложения, прозвучавшие на заседании, зафиксируют в соответствующей резолюции и направят на рассмотрение в Законодательное Собрание региона. Возможно, результатом станет не просто закон о запрете продажи снюсов, а целая программа защиты молодежи, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.