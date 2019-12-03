На малой сцене пензенского драмтеатра прошел финал конкурса чтецов

В Пензе завершился второй международный конкурс чтецов «Слова подобны крыльям». Проект стартовал в начале 2019 года, лучших декламаторов отбирали несколько месяцев. Финал конкурса состоялся на малой сцене драматического театра.

11 мини-спектаклей по стихам разных поэтов. Финалисты международного конкурса «Слова подобны крыльям» представили свое декламаторское и сценическое мастерство. Несколько месяцев участники готовились под руководством наставников — актеров пензенского драматического театра, ТЮЗа, преподавателя колледжа искусств. Для них проводили мастер-классы по сценическому движению и театральному гриму.

На малой сцене драмтеатра жительница Пензы Татьяна Умрихина зачитала отрывок из поэмы Анны Ахматовой. Гордая, взбалмошная и очень любит жизнь — так говорит девушка о героине произведения.

«Я вложила туда всю душу, очень переживала, потому что хотела вжиться в роль, и думаю, что у меня получилось. Ушла со сцены, и у меня покатились слезы счастья», — рассказала она.

Международный конкурс «Слова подобны крыльям» прошел во второй раз. В 2019-м в нем приняли участие 146 декламаторов — из Ливана, Китая, Монголии, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана. Россию представили Республика Мордовия и Пензенский регион.

«Нас с вами, впервые в истории, смотрит вся страна. Сегодняшнее действо, которое будет проходить на этой сцене, можно будет посмотреть онлайн на портале «культура.рф». Думаю, о нашем конкурсе узнают далеко за пределами региона, и это позволит ему развиваться», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Победителем конкурса чтецов стал студент пензенского колледжа искусств Алексей Пименов. Также в 2019 году впервые была введена номинация «Приз зрительских симпатий», за нее боролись участники второго тура, которые не прошли в финал. Их выступления оценивали пользователи интернета, сообщает телеканал «Экспресс».