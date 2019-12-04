Жители улицы Калинина спорят о смене управляйки из-за ее долгов (видео)

В Пензе жители дома № 80 по улице Калинина разделились на два лагеря. Одни решительно настроены сменить управляющую компанию, другие — категорически против этого. Спор между соседями возник после того, как люди узнали, что у обслуживающей организации многомиллионный долг.

Руководитель управляющей компании перечислил жителям дома № 80 по улице Калинина по пунктам затраты на обслуживание их многоэтажки. С этого на собрании собственников началось обсуждение вопроса, который они не могут решить уже несколько месяцев. Большинство хочет отказаться от услуг нынешней управляйки. Жители обвиняют организацию в том, что специалисты подготавливают их дом к зиме спустя рукава, причем уже второй год подряд. Так, в декабре 2018-го у многоэтажки протекла крыша. В итоге затопило десять квартир.

«Потолки и стены потекли. Обращалась несколько раз в управляющую компанию «ЖЭК-1», но безрезультатно, дошла до прокуратуры, до Москвы, и, наконец, к нам пришла инспекция, засняла все, вызвала Роспотребнадзор, стены были уже черные, вода ручьем текла», — рассказала жительница дома № 80 по улице Калинина Алена Бескровная.

Она и еще четыре пострадавших собственника подали на компанию в суд и выиграли дело. Однако у них так и не получилось получить компенсацию за причиненный ущерб. Оказалось, что управляющая организация является крупным должником.

«На июнь долг составлял 7 миллионов 600 тысяч рублей, то есть с нее нечего взять. Оказывается, мы платим не в «ЖЭК-1», а в «Жилкомсервис», кто там ответчик — непонятно, потому что директора постоянно менялись», — сказала Алена Бескровная.

Руководитель управляющей компании объяснил, что все в рамках закона. Жители оплачивают коммунальные услуги не напрямую обслуживающей организации, а через платежного агента. Уверил, что, в любом случае наличие долга никак не повлияет на качество оказываемых услуг.

«В принципе, сейчас у всех управляющих компаний есть текущие долги. Мы работаем с этим вопросом, заключаем отсрочки с организациями. Эти долги складываются из ненормативных расходов по содержанию общедомового имущества (СОИ) плюс дебиторская задолженность», — объяснил генеральный директор управляющей компании Борис Усов.

Пострадавшие в результате протечки крыши жители многоэтажки стали собирать подписи со всех собственников — для смены обслуживающей организации. Причем новую управляющую компанию уже выбрали. Однако не все согласились с этим решением. Ведь при смене управляйки придется оплачивать коммунальные услуги по общедомовым приборам учета, а не по нормативу, как жители дома делают это сейчас.

«Это значит, что сейчас мы получаем в квитанциях на СОИ где-то 10−15 рублей, а когда общедомовой прибор будет установлен, а он стоит порядка 200 тысяч рублей, будем оплачивать его», — сказал житель дома № 80 по улице Калинина Алексей Демин.

К общему решению на собрании пока так и не пришли. Что касается крыши, то в 2020-м ее должны капитально отремонтировать. Работы обещали организовать представители регионального фонда капремонта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.