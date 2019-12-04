«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Митинг в честь Дня неизвестного солдата у Памятника Победы в Пензе
Наши новости
В Пензе прошло заседание, посвященное запрету продажи снюсов молодежи
Макс Корж порадует пензенцев мощными хитами
Пензенцев просят проверить квитанции, чтобы не остаться без электричества
Мэр Пензы предложил ввести ответственность за нечищеные дороги и тротуары
Зрителей «Культа-тела-4» ждут откровения участников
В новогодние каникулы пензенских школьников ждут елки, балы, музеи и спорт
Бесплатные новогодние подарки получат более 11 тысяч маленьких пензенцев
«Дамате» открыла выставку проектов «Ферма Будущего»
Обустройство центра неотложной медпомощи в Пензе вышло на финишную прямую
Пензенцев призывают оставить заявку на благоустройство двора

Жители улицы Калинина спорят о смене управляйки из-за ее долгов (видео)

4 декабря в 00:32 128 просмотров

В Пензе жители дома № 80 по улице Калинина разделились на два лагеря. Одни решительно настроены сменить управляющую компанию, другие — категорически против этого. Спор между соседями возник после того, как люди узнали, что у обслуживающей организации многомиллионный долг.

Руководитель управляющей компании перечислил жителям дома № 80 по улице Калинина по пунктам затраты на обслуживание их многоэтажки. С этого на собрании собственников началось обсуждение вопроса, который они не могут решить уже несколько месяцев. Большинство хочет отказаться от услуг нынешней управляйки. Жители обвиняют организацию в том, что специалисты подготавливают их дом к зиме спустя рукава, причем уже второй год подряд. Так, в декабре 2018-го у многоэтажки протекла крыша. В итоге затопило десять квартир.

«Потолки и стены потекли. Обращалась несколько раз в управляющую компанию «ЖЭК-1», но безрезультатно, дошла до прокуратуры, до Москвы, и, наконец, к нам пришла инспекция, засняла все, вызвала Роспотребнадзор, стены были уже черные, вода ручьем текла», — рассказала жительница дома № 80 по улице Калинина Алена Бескровная.

Она и еще четыре пострадавших собственника подали на компанию в суд и выиграли дело. Однако у них так и не получилось получить компенсацию за причиненный ущерб. Оказалось, что управляющая организация является крупным должником.

«На июнь долг составлял 7 миллионов 600 тысяч рублей, то есть с нее нечего взять. Оказывается, мы платим не в «ЖЭК-1», а в «Жилкомсервис», кто там ответчик — непонятно, потому что директора постоянно менялись», — сказала Алена Бескровная.

Руководитель управляющей компании объяснил, что все в рамках закона. Жители оплачивают коммунальные услуги не напрямую обслуживающей организации, а через платежного агента. Уверил, что, в любом случае наличие долга никак не повлияет на качество оказываемых услуг.

«В принципе, сейчас у всех управляющих компаний есть текущие долги. Мы работаем с этим вопросом, заключаем отсрочки с организациями. Эти долги складываются из ненормативных расходов по содержанию общедомового имущества (СОИ) плюс дебиторская задолженность», — объяснил генеральный директор управляющей компании Борис Усов.

Пострадавшие в результате протечки крыши жители многоэтажки стали собирать подписи со всех собственников — для смены обслуживающей организации. Причем новую управляющую компанию уже выбрали. Однако не все согласились с этим решением. Ведь при смене управляйки придется оплачивать коммунальные услуги по общедомовым приборам учета, а не по нормативу, как жители дома делают это сейчас.

«Это значит, что сейчас мы получаем в квитанциях на СОИ где-то 10−15 рублей, а когда общедомовой прибор будет установлен, а он стоит порядка 200 тысяч рублей, будем оплачивать его», — сказал житель дома № 80 по улице Калинина Алексей Демин.

К общему решению на собрании пока так и не пришли. Что касается крыши, то в 2020-м ее должны капитально отремонтировать. Работы обещали организовать представители регионального фонда капремонта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...