«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Митинг в честь Дня неизвестного солдата у Памятника Победы в Пензе
Наши новости
На малой сцене пензенского драмтеатра прошел финал конкурса чтецов
Пензенские активисты подвели итоги конкурса «Поиск. Находки. Открытия»
Ученики Губернского лицея завоевали четыре медали на международной олимпиаде
Жительница Заречного стала лучшим режиссером «Театрального Приволжья»
В Пензе подвели итоги всероссийского кинофестиваля «Мужская роль»
Пензенские поисковики провели акцию «Судьба солдата»
В Пензенской области стартовал прием заявлений на ГИА
Пензенские учителя рассказали о стажировке в Великобритании и Германии
ПГУ и Сердобский техникум получат 73 млн на создание мастерских
В ККЗ пройдет международный фестиваль «Пенза — сердце мастерства»

Кузнецких школьников знакомят с востребованными профессиями

4 декабря в 01:27 158 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области в рамках дней профориентации для школьников организовали экскурсии на местные мебельные предприятия. Ребята смогли отследить все этапы производства, задать технологам и мастерам интересующие их вопросы. Подобные экскурсии власти Кузнецка и специалисты центра занятости населения организуют совместно с целью в будущем привлечь молодежь к работе на местных предприятиях.

От идеи до сборки конечного продукта. Весь процесс изготовления мебели, которая пользуется популярностью далеко за пределами региона, отслеживали ученики кузнецкой школы. Все начинается с приема заказа, затем в дело вступают технологи. На то, чтобы спроектировать продукт, который должен полностью отвечать всем пожеланиям клиента, уходит от нескольких часов до нескольких суток. Работа — не пыльная, но требует творческого подхода и знаний специальных компьютерных программ.

«Мне понравилась работа технологов, как они на компьютере создают образцы. Интересная профессия», — сказал учащийся школы № 3 Кузнецка Николай Шалимов.

На современном производстве преобладают станки с числовым программным управлением. О предназначении каждого ребятам подробно рассказал мастер. В первую очередь, экскурсия призвана расширить кругозор школьников. Возможно, в дальнейшем кто-то из них захочет трудиться на мебельном предприятии.

«Цель экскурсий — изучить профессии, которые востребованы на рынке труда, перспективы их получения, желательно в нашем городе. Большинство из них — это современные предприятия, оснащенные новым оборудованием», — рассказала заместитель директора центра занятости населении Кузнецкого района Оксана Клименко.

В городе мебельное производство составляет основу экономики. Местные предприятия не испытывают недостатка в рабочих руках, но заинтересованы в постоянном привлечении квалифицированной рабочей силы. Ее источником вполне могут стать нынешние школьники, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...