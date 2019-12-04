Кузнецких школьников знакомят с востребованными профессиями

В городе Кузнецке Пензенской области в рамках дней профориентации для школьников организовали экскурсии на местные мебельные предприятия. Ребята смогли отследить все этапы производства, задать технологам и мастерам интересующие их вопросы. Подобные экскурсии власти Кузнецка и специалисты центра занятости населения организуют совместно с целью в будущем привлечь молодежь к работе на местных предприятиях.

От идеи до сборки конечного продукта. Весь процесс изготовления мебели, которая пользуется популярностью далеко за пределами региона, отслеживали ученики кузнецкой школы. Все начинается с приема заказа, затем в дело вступают технологи. На то, чтобы спроектировать продукт, который должен полностью отвечать всем пожеланиям клиента, уходит от нескольких часов до нескольких суток. Работа — не пыльная, но требует творческого подхода и знаний специальных компьютерных программ.

«Мне понравилась работа технологов, как они на компьютере создают образцы. Интересная профессия», — сказал учащийся школы № 3 Кузнецка Николай Шалимов.

На современном производстве преобладают станки с числовым программным управлением. О предназначении каждого ребятам подробно рассказал мастер. В первую очередь, экскурсия призвана расширить кругозор школьников. Возможно, в дальнейшем кто-то из них захочет трудиться на мебельном предприятии.

«Цель экскурсий — изучить профессии, которые востребованы на рынке труда, перспективы их получения, желательно в нашем городе. Большинство из них — это современные предприятия, оснащенные новым оборудованием», — рассказала заместитель директора центра занятости населении Кузнецкого района Оксана Клименко.

В городе мебельное производство составляет основу экономики. Местные предприятия не испытывают недостатка в рабочих руках, но заинтересованы в постоянном привлечении квалифицированной рабочей силы. Ее источником вполне могут стать нынешние школьники, сообщает телеканал «Экспресс».