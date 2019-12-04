Баскетболисты ПГУ одолели сборную ПГУАС в групповом этапе лиги «Сура» (видео)

В Пензе продолжается чемпионат ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Сура» (0+). За звание сильнейших борются десять мужских и девять женских команд. В центральном матче среди представителей сильного пола сошлись спортсмены ПГУ и ПГУАС — чемпионы и вице-чемпионы прошлого сезона.

Сборные ПГУ и ПГУАС боролись за первое место на групповом этапе турнира. Год назад соперники встречались в решающем матче, и тогда команда Пензенского госуниверситета оказалась сильнее.

На сегодняшний день ассоциация студенческого баскетбола — крупнейшая лига в России и Европе. В нашей стране в нее входит более 800 команд, в Пензенском регионе турниры организуют с 2011 года.

«Наши команды неоднократно выезжали и участвовали в плей-офф лиги Белова. Этот чемпионат является возможностью перейти из любителей в профессионалы. Если взять историю пензенского студенческого баскетбола, несколько игроков-студентов потом перешли в профессионалы», — рассказал помощник полномочного представителя ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Сура» Михаил Хворов.

Быть выносливым, уметь играть в команде и точно бросать мяч в кольцо — это базовые навыки не только для профессиональных баскетболистов, но и для любителей. А вот высокий рост — не всегда критерий успешности игрока, уверен студент ПГУ Артур Хе. При своем росте 175 сантиметров он стремится достичь в этом виде спорта больших высот.

«Считаю, что для любого игрока с любым ростом есть свое место, для меня — это позиция разыгрывающего. Он строит всю игру, все комбинации идут через него», — сказал он.

Несмотря на то, что сборная университета архитектуры и строительства превзошла соперников в реализации штрафных и трехочковых бросков, взять реванш у действующих чемпионов дивизиона не получилось. Игра завершилась со счетом 83:73 в пользу сборной ПГУ, которая досрочно выиграла групповой турнир.

Серия плей-офф ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Сура» (0+) стартует в новом году со стадии четвертьфинала. Не исключено, что соперники вновь встретятся в решающем матче турнира, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.