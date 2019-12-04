Белозерцев вручил сотрудникам «скорой» ключи от новых машин (видео)

Пензенская областная станция скорой медицинской помощи получила новые автомобили. Восемь современных, укомплектованных всем необходимым оборудованием машин закуплены за счет средств областного бюджета. Ключи от новой техники водителям в торжественной обстановке вручил губернатор Иван Белозерцев.

Скорая помощь Пензенской области станет еще мобильнее. В автопарк поступили восемь современных автомобилей. Пять из них — реанимационные. Это целый медицинский комплекс, так называемая передвижная палата. Там пациентам уже на пути в больницу будут оказывать всю жизненно необходимую помощь.

Автомобили полностью укомплектованы в соответствии с федеральными стандартами. Оснащены дыхательной аппаратурой, дефибриллятором, оборудованием для проведения реанимационных мероприятий, а также оказания помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, машины имеют специальную светоотражающую окраску для того, чтобы другие участники дорожного движения лучше видели спецавто в ночное время.

«Думаю, что, видя такой окрас, автолюбители будут вежливее на дорогах. На таких машинах будем быстрее выезжать на место, чтобы люди не оставались в беде», — сказал водитель скорой помощи Михаил Колесов.

Проект по обновлению автопарка на территории Пензенской области стартовал в 2016 году. За это время регион получил более 100 современных автомобилей. Ключи водителям от нового спецтранспорта в торжественной обстановке вручил глава региона Иван Белозерцев.

«В нашем автопарке за последние два года заменено практически 80% транспортных средств. Эти машины закуплены за счет средств бюджета области. В ближайшие два-три года этот вопрос, по большому счету, будет закрыт. Конечно, машины должны быть современные и технически исправные», — отметил глава региона.

До конца года в автопарк поступит еще 20 машин скорой помощи за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.