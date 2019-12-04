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Белозерцев вручил сотрудникам «скорой» ключи от новых машин (видео)

4 декабря в 03:34 138 просмотров

Пензенская областная станция скорой медицинской помощи получила новые автомобили. Восемь современных, укомплектованных всем необходимым оборудованием машин закуплены за счет средств областного бюджета. Ключи от новой техники водителям в торжественной обстановке вручил губернатор Иван Белозерцев.

Скорая помощь Пензенской области станет еще мобильнее. В автопарк поступили восемь современных автомобилей. Пять из них — реанимационные. Это целый медицинский комплекс, так называемая передвижная палата. Там пациентам уже на пути в больницу будут оказывать всю жизненно необходимую помощь.

Автомобили полностью укомплектованы в соответствии с федеральными стандартами. Оснащены дыхательной аппаратурой, дефибриллятором, оборудованием для проведения реанимационных мероприятий, а также оказания помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, машины имеют специальную светоотражающую окраску для того, чтобы другие участники дорожного движения лучше видели спецавто в ночное время.

«Думаю, что, видя такой окрас, автолюбители будут вежливее на дорогах. На таких машинах будем быстрее выезжать на место, чтобы люди не оставались в беде», — сказал водитель скорой помощи Михаил Колесов.

Проект по обновлению автопарка на территории Пензенской области стартовал в 2016 году. За это время регион получил более 100 современных автомобилей. Ключи водителям от нового спецтранспорта в торжественной обстановке вручил глава региона Иван Белозерцев.

«В нашем автопарке за последние два года заменено практически 80% транспортных средств. Эти машины закуплены за счет средств бюджета области. В ближайшие два-три года этот вопрос, по большому счету, будет закрыт. Конечно, машины должны быть современные и технически исправные», — отметил глава региона.

До конца года в автопарк поступит еще 20 машин скорой помощи за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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