В отношении депутата пензенского ЗакСобрания возбуждено уголовное дело

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва стал фигурантом уголовного дела после задержания пьяным за рулем.

Следствие установило, что утром 30 ноября депутат, будучи пьяным, сел за руль автомобиля Land Rover. На улице Измайлова его остановили инспекторы ДПС. Мужчина предъявил им удостоверение сотрудника Генпрокуратуры, зная, что документ является подделкой.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили фикцию и изъяли «корочку».

В отношении народного избранника возбудили уголовное дело по факту приобретения, хранения, перевозки в целях использования и использования заведомо поддельного удостоверения. Решение принял руководитель регионального следственного управления СК России Дмитрий Матушкин.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе управления.

Личность мужчины следственные органы не раскрывают.

Напомним, ранее партия «Единая Россия» распространила информацию об исключении из своих рядов депутата Владимира Вдонина. Он якобы попался пьяным за рулем и козырял перед правоохранителями поддельными корочками сотрудника прокуратуры.