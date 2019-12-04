Снегопад обернулся для пензенцев несколькими ДТП и заторами

Начавшийся накануне вечером снегопад осложнил ситуацию на дорогах Пензы и привел к нескольким дорожно-транспортным происшествиям.

Одна из первых аварий случилась на проспекте Строителей в районе ТЦ «Олимп». По сообщениям очевидцев, сначала дорогу на кольце не поделили два автомобиля, однако позже к ним «присоединился» Renault Logan. Иномарка врезалась в дорожный знак.

Позже на Арбековском путепроводе «Лада Приора» и иномарка разлетелись по разным сторонам дороги после столкновения. Второй автомобиль развернуло в сторону встречного движения.

«На «Приорике» пилот не справился с управлением своего болида», — написал один из пользователей Сети.

Утром ДТП продолжились. На проспекте Победы на светофоре перед обелиском не разъехались «Лада Калина» и иномарка. Вторая получила удар в правый бок и застыла поперек дороги в сторону мечети.

На дороге-дублере улицы Окружной в районе Новозападного кладбища после столкновения двух автомобилей один оказался в сугробе.

Пользователи Сети сообщают также о ДТП в районе Центрального рынка.

От улицы Карпинского в сторону Окружной автомобили выстроились в длинный затор из-за тройного ДТП с участием двух автомобилей «Лада Калина» и ВАЗ-2106.

Сервис «Яндекс.Карты» отмечает еще больше аварий практически во всех районах города. Фиксируются заторы в Терновке, на улицах Антонова и Измайлова, на Володарского и Кирова, Пушкина, Кулакова и Суворова. Объехать аварии не получится по Западной поляне и улице окружной — там также ДТП и пробки.

«Вы можете писать, что водители не умеют ездить, не справился и так далее. Я два раза проехал город из Спутника и в Дальнее Арбеково. На дороге нет ни одной снегоуборочной машины, ни одной!!! Везде снег и заносы», — возмутился подписчик под одним из постов.

Другие пользователи Сети поддержали мужчину.

Официальной информации о текущей ситуации на дорогах пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.