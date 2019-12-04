«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Митинг в честь Дня неизвестного солдата у Памятника Победы в Пензе
Наши новости
Ученые провели эксперимент с определением мимики у кошек
В России резко возросло количество ДТП с участием такси
Сколько россияне потратят на новогодний стол
Средняя цена лекарств в России впервые превысила 200 рублей
Расходы россиян на ЖКХ, налоги и кредиты достигли критического уровня
Сексолог рассказала о новой ориентации среди российской молодежи
Техосмотром автобусов может вновь заняться ГИБДД
В России хотят серьезно ужесточить наказание за задержку зарплаты
Врач предупредил об опасности наушников-вкладышей
Россиян попросили не оставлять кошек и собак на даче

Одна погибшая, двое пострадавших. В Перми мужчина стрелял по прохожим из ружья

4 декабря в 09:45 194 просмотра

Ранним утром 4 декабря житель Перми открыл огонь по прохожим, сообщает телеканал «360».

50-летний местный житель, будучи пьяным, вооружился охотничьим ружьем, на которое у него не было документов, и открыл стрельбу в своей квартире. Затем он отправился на улицу, где начал палить по прохожим. Злоумышленник застрелил женщину и ранил мужчину. Также под огонь попал росгвардеец, сидевший в служебном автомобиле.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю уже возбудило уголовное дело. Следствие ведется по статьям УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Стрелок задержан, установлено, что у него уже есть судимость. Раненые госпитализированы. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-1503130/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...