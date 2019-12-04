Одна погибшая, двое пострадавших. В Перми мужчина стрелял по прохожим из ружья

50-летний местный житель, будучи пьяным, вооружился охотничьим ружьем, на которое у него не было документов, и открыл стрельбу в своей квартире. Затем он отправился на улицу, где начал палить по прохожим. Злоумышленник застрелил женщину и ранил мужчину. Также под огонь попал росгвардеец, сидевший в служебном автомобиле.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю уже возбудило уголовное дело. Следствие ведется по статьям УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Стрелок задержан, установлено, что у него уже есть судимость. Раненые госпитализированы. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы.