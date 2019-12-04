Пензенская команда победила в Центральной лиге МС КВН «Поволжье»

«Новый чемпион лиги на протяжении всего сезона заканчивал игры на первом месте!!!» — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поздравляя сборную.

Финал прошел в Кирове 3 декабря. На победу претендовали также команды из Ижевска, Казани, Клина, Самары и Уфы. По итогам трех конкурсов — «Приветствие», «Разминка» и «2 в 1» — определить единоличного лидера не удалось, поэтому первое место поделили между представителями пензенского госуниверситета и «Девчонками» из Клина.