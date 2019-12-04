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Пензенская команда победила в Центральной лиге МС КВН «Поволжье»

4 декабря в 09:49 178 просмотров

Пензенская команда КВН «Шарашкина контора «7 бит» стала победителем финала Центральной лиги МС КВН «Поволжье».

«Новый чемпион лиги на протяжении всего сезона заканчивал игры на первом месте!!!» — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поздравляя сборную.

Финал прошел в Кирове 3 декабря. На победу претендовали также команды из Ижевска, Казани, Клина, Самары и Уфы. По итогам трех конкурсов — «Приветствие», «Разминка» и «2 в 1» — определить единоличного лидера не удалось, поэтому первое место поделили между представителями пензенского госуниверситета и «Девчонками» из Клина.

Фотография: скриншот - https://sun1-16.userapi.com/c854120/v854120558/184efa/0uFjNQ7sVx0.jpg

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