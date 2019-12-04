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В Заречном загоревшаяся «Приора» могла спалить соседние машины

4 декабря в 10:00 178 просмотров

В ночь на 4 декабря в городе Заречном Пензенской области случилось пожар, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника Центра противопожарной подготовки и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову.

По ее словам, сигнал о возгорании на улице Ленина, 50 поступил на пульт дежурного центрального пункта пожарной связи в 00:15. По указанному адресу выдвинулись 14 спасателей на четырех спецмашинах.

Огонь охватил автомобиль «Лада Приора». Был риск, что пламя перекинется на соседние машины, однако благодаря действиям пожарных этого удалось избежать.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Судя по внешнему виду, транспортное средство вряд ли подлежит восстановлению.

Предварительно установлено, что к пожару могло привести короткое замыкание электрооборудования в «Приоре».

Фотография: скриншот - http://zarpressa.ru/news/criminal/v-zarechnom-v-noch-na-4-dekabrya-zagorelas-mashina/

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