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Губернатор поручил восстановить работу автобуса из Заречного в Степановку

4 декабря в 10:06 110 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев накануне, 3 декабря, с рабочим визитом посетил Заречный. В рамках поездки глава региона провел прием граждан.

Во время приема к губернатору обратилась группа местных жительниц, которая попросила восстановить работу автобуса, который ходил из Заречного до Степановки, где находятся дачи.

Пенсионерки сообщили, что раньше было два рейса в село, затем — один. А потом маршрут отменили совсем.

«У людей есть потребность в таком маршруте, а раз такая потребность есть, нужно искать решение вопроса. Если для перевозчика этот маршрут невыгоден, должен дотировать муниципалитет, мы можем помочь из областного бюджета на условиях софинансирования. До начала дачного сезона этот вопрос будет решен», — ответил Иван Белозерцев.

Местный житель Валерий Донской во время приема обратился к губернатору с просьбой отремонтировать дорогу до села Бакшеевка Бессоновского района. Там также находится дачный массив.

«В регионе активно идет дорожное строительство, по этому показателю Пензенская область одна из лучших в стране. Но приоритет у нас тем населенным пунктам, где постоянно проживает большое количество людей, дачники — следующие в очереди. Если будет возможность, мы сделаем дорогу», — ответил глава региона.

К губернатору в целом во время приема обратились десять человек.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/200121/

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