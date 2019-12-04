Пензенский «Дизелист» в овертайме вырвал победу у АК59

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» провел ответный матч против пермского АК59 в рамках регулярного чемпионата НМХЛ.

Счет во встрече открыли «желто-синие», причем в 18-ю минуту уместились два гола. Сначала ворота Арсения Цыбы поразил Кирилл Монахов, пас которому отдал Михаил Балашов, а затем преимущество удвоил Вадим Фаттахов.

В середине второго отрезка игры АК59 сократил отставание — Александр Самарин пропустил от Филиппа Лапкова. Ассистентом выступил Илья Финевич. Однако «Дизелист» тут же восстановил преимущество в две шайбы: отличился Александр Агапов с передачи Никиты Емельянова.

И все-таки перед сиреной на второй перерыв пермяки смогли забить Самарину — Даниил Тунхузин воспользовался атакой, которую организовали Евгений Ходырев и Дмитрий Попов.

В третьей двадцатиминутке Тунхузин снова огорчил пензенцев. Подопечные Алексея Медведева выстояли в меньшинстве, но пропустили при восстановлении равенства составов — 3:3.

Игра перешла в овертайм, где первыми удалось отличиться гостям. На 62-й минуте точку в поединке поставил Вадим Фаттахов. Напомним, первая встреча дошла до овертайма и завершилась в пользу пермяков.

Следующий матч «Дизелист» проведет 5 декабря на выезде против «Прогресса». Начало — в 17:30 (0+).