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Пензенский «Дизелист» в овертайме вырвал победу у АК59

4 декабря в 10:16 122 просмотра

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» провел ответный матч против пермского АК59 в рамках регулярного чемпионата НМХЛ.

Счет во встрече открыли «желто-синие», причем в 18-ю минуту уместились два гола. Сначала ворота Арсения Цыбы поразил Кирилл Монахов, пас которому отдал Михаил Балашов, а затем преимущество удвоил Вадим Фаттахов.

В середине второго отрезка игры АК59 сократил отставание — Александр Самарин пропустил от Филиппа Лапкова. Ассистентом выступил Илья Финевич. Однако «Дизелист» тут же восстановил преимущество в две шайбы: отличился Александр Агапов с передачи Никиты Емельянова.

И все-таки перед сиреной на второй перерыв пермяки смогли забить Самарину — Даниил Тунхузин воспользовался атакой, которую организовали Евгений Ходырев и Дмитрий Попов.

В третьей двадцатиминутке Тунхузин снова огорчил пензенцев. Подопечные Алексея Медведева выстояли в меньшинстве, но пропустили при восстановлении равенства составов — 3:3.

Игра перешла в овертайм, где первыми удалось отличиться гостям. На 62-й минуте точку в поединке поставил Вадим Фаттахов. Напомним, первая встреча дошла до овертайма и завершилась в пользу пермяков.

Следующий матч «Дизелист» проведет 5 декабря на выезде против «Прогресса». Начало — в 17:30 (0+).

Фотография: http://hcdizel.ru/2019/12/dizelist-vzyal-revansh-u-ak59/

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