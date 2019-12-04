Ночью чиновники проверили работу по уборке снега в Пензе

Пензу из-за снегопада в ночь с 3 на 4 декабря завалило снегом. Горожане традиционно в соцсети возмущались качеством очистки дорог, а в мэрии сообщили о контроле за ходом работ.

В частности, по данным пресс-службы городской администрации, ночью работу снегоуборочной техники проверил мэр Андрей Лузгин и его подчиненные. На дорогах трудились 76 спецмашин МУП «Пензадормост». Столько же единиц будет действовать и днем, отмечают в мэрии.

Меж тем, в соцсетях появилась информация о том, что произошло несколько ДТП, в разных районах фиксировались заторы. Возможно, это связано с тем, что еще не все дороги успели очистить, однако и автолюбители должны соблюдать Правила дорожного движения, помня о возможных заносах, скоростном режиме и дистанциях.