Коммунальные аварии в центре Пензы начнут устранять только ночью

В ночь с 3 на 4 декабря на улице Кирова в Пензе произошли две коммунальные аварии.

Утечки из земли зафиксировали у домов № 5 и 69. Пока работы на этих участках не начались. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщили, что в городском департаменте ЖКХ дали согласование на земляные работы только в ночь с 4 на 5 декабря. Отключение воды пока не производилось.

Отсутствие на месте происшествия рабочих возмутило местного жителя, который поделился эмоциями в соцсети.

«С 21:00 течет вода на дорогу, предположительно, из колодца. Жильцы звонили в аварийную службу. Сначала отказались принимать заявку. Через час приехала аварийка, и что же? Поставили красный заборчик и все! А вода так и течет», — написал пензенец.

Еще две коммунальные аварии произошли в Арбеково, добавили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Первый сигнал поступил по поводу утечки на проспекте Строителей, 44. Бригада отключила подачу холодного водоснабжения в несколько домов и устранила прорыв, однако через некоторые время поступило сообщение об утечке в доме № 44а. В настоящее время работы по устранению неполадок продолжаются, отключение воды не производилось.