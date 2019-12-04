ТРК «Коллаж» в декабре подготовил для пензенцев волшебные аниматорские программы

Пензенский торгово-развлекательный комплекс «Коллаж» уже полностью готов к празднованию Нового года и ждет горожан, чтобы зарядить их волшебным настроением. Так, с 14 декабря в ТРК откроется резиденция Деда Мороза — можно будет рассказать главному новогоднему персонажу заветное желание и сделать с ним фото.

Также ежедневно будет работать ярмарка подарков «Ухты!Bazar», а каждую субботу — анимационные программы для детей. В частности, 7 декабря запланирована Школа магии и волшебства. Ребят ждет турнир юных волшебников, чемпионат по квиддичу и многое другое.

14 декабря — Приключение в королевстве Эренделл. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф ждут в гости малышей, чтобы вместе стать участниками увлекательного криошоу.

«Участники узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию мыльных пузырей, примут охлаждающий криодуш, а также угостятся замороженными кукурузными палочками и нитромороженым», — сообщают организаторы.

28 декабря — Новогодний день с троллями. Где отыскать самую веселую компанию для улетной вечеринки? В волшебном лесу близ Бергентауна! Там, на самом счастливом дереве живут беззаботные и веселые тролли во главе с очаровательной королевой Розочкой. Они без ума от праздников и уже начали подготовку к главному из них — Тролльдню. Готовы к непрерывным танцам, согревающим обнимашкам и безудержному веселью? Присоединяйтесь!

Резиденция Деда Мороза будет работать с 14 декабря по будням с 18:00 до 20:00, в выходные — с 15:00 до 17:00. Аниматорские программы ждут каждую субботу с 15:00 до 17:00. Ярмарка «Ухты!Bazar» — с 14 декабря по 10 января с 9:00 до 21:30.



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