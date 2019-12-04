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Пензенские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

4 декабря в 11:08 184 просмотра

4 декабря в школах Пензы и области участники ЕГЭ пишут итоговые сочинения. Отдельные категории — инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в спецучреждениях закрытого типа, в колониях и на дому — могут выбрать форму изложения.

Участниками испытания стали 5 396 школьников, из них 5 271 пишут сочинения и 125 — изложения. «Зачет» станет для одиннадцатиклассников допуском к основной части государственной итоговой аттестации. В случае неудачной попытки они смогут еще раз попробовать свои силы 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Направления сочинений уже известны: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Конкретные темы будут озвучены только за 15 минут до начала испытания.

Итоговое сочинение, как и баллы ЕГЭ, действительны в течение четырех лет для предоставления в вуз.

«Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, сочинение прошлого года аннулируется», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.


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