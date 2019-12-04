Пензенские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

Участниками испытания стали 5 396 школьников, из них 5 271 пишут сочинения и 125 — изложения. «Зачет» станет для одиннадцатиклассников допуском к основной части государственной итоговой аттестации. В случае неудачной попытки они смогут еще раз попробовать свои силы 5 февраля и 6 мая 2020 года.
Направления сочинений уже известны: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Конкретные темы будут озвучены только за 15 минут до начала испытания.
Итоговое сочинение, как и баллы ЕГЭ, действительны в течение четырех лет для предоставления в вуз.
«Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, сочинение прошлого года аннулируется», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.