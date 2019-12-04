Соцсети: на ул. Терновского большегруз насмерть сбил человека

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Пензе.

По информации очевидца, авария произошла около 11 часов утра на улице Терновского.

«Сбили пешехода. Летальный исход. Грузовой МАЗ», — говорится в публикации.

Официальной информации о случившемся пока нет. На фотографии с места происшествия запечатлены сотрудники ДПС, кузов грузовика и тело человека на пешеходном переходе.

Сервис «Яндекс.Карты» указывает на затор длиной около 350 метров в сторону аэропорта.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.