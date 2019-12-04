Регистрация участников началась в 10:00 в фойе первого этажа библиотеки. Здесь же представлены фотовыставка «Бизнес в объективе» (0+) и выставка национальной премии «Бизнес-Успех», которая проходит в рамках форума.

«В нашем регионе — серьезное мероприятие. Форум проходит в третий раз, в прошлом году он был очень успешен. Мы много будем говорить сегодня о предпринимательстве. Думаю, этот день принесет много знакомств, которые в последующем принесут большие плоды для развития бизнеса», — сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Он отметил, что среднее и малое предпринимательство играют огромную роль в современном мире — это движущая сила развития экономики в Пензенской области.

«За последние два года налоги от малого и среднего бизнеса выросли на 17%, а два года перед этим — на 10%", — сообщил Николай Симонов.

Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов подчеркнул, что Пензенская область — это регион, в котором силен дух предпринимательства.

«Хотелось бы, чтобы по всей России было так», — заявил он.

В течение дня для участников форума на нескольких площадках пройдут различные мероприятия. Так, эксперт программы «Лидеры производительности» Дмитрий Поляков проведет мастер-класс «Управление кадровым ресурсом в государственных структурах и малом бизнесе: тренды и перспективы». Тренер-консультант Антон Желябин поделится с пензенцами опытом на тему «Бренд как инструмент развития организации».

Кроме того, состоятся дискуссии и круглые столы на актуальные для бизнеса темы, приглашенные эксперты, в том числе осветят вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, доступности финансирования, развития женского бизнеса.

На одной из площадок пензенские бизнесмены представят свои проекты и поборются за звание лучших в нескольких номинациях. Завершит форум пленарная сессия, на которой станут известны имена победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Они получат специальные призы от организаторов и партнеров, а главное — возможность стать участниками финала премии в Москве.