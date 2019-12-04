Лучшие сотрудники «Русмолко» получили награды от компании

Праздничные мероприятия в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошли в десяти хозяйствах компании «Русмолко». Благодарности и почетные грамоты были вручены 111 сотрудникам.

Праздничные церемонии и концерты с участием творческих коллективов Пензенской области состоялись в ноябре. На них присутствовали вице-президент компании «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур) Харджот Сингх и первый заместитель генерального директора Владимир Резниченко. Также к мероприятиям присоединились жители районов.

Компания традиционно поздравила работников с профессиональным праздником и окончанием уборочных работ и вручила награды тем, кто внес крупный вклад в развитие предприятия и достиг самых высоких трудовых показателей.

111 сотрудников были отмечены благодарностями и почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, регионального ведомства, губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. Почетные грамоты «Русмолко» за заслуги в области животноводства и растениеводства получили 25 работников.

«Русмолко» является одним из крупнейших работодателей в регионе: в девяти районах, где есть подразделения компании, трудятся 1 380 человек. Работе с персоналом уделяется большое внимание: сотрудники проходят курсы повышения квалификации, обучение в России и за рубежом. «Русмолко» дает возможность получить опыт работы в международной компании, не покидая родного региона.