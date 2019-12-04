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В Башмаковской районной больнице отремонтировали кабинет фтизиатра

4 декабря в 12:09 82 просмотра

В Башмаковской районной больнице Пензенской области завершился капитальный ремонт в кабинете фтизиатра.

Работы проводились на средства из областной казны — порядка 500 тысяч рублей. Подрядчик сдал объект в конце ноября.

Теперь перед кабинетом есть просторный холл, в который пациенты попадают через отдельный вход. Также обустроена кабина для сбора бактериологических анализов. В самом кабинете поставили новую сантехнику, заменили электропроводку, установили новые двери и окна, отштукатурили и покрасили стены.

«Мы постарались создать комфортные условия для лечения наших пациентов. Здесь все сделано во благо пациентов и для их скорейшего выздоровления, а медперсонал будет делать все необходимое для профессионального и качественного предоставления медицинских услуг», — заявила главный врач медучреждения Ольга Хрянина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области отметили, что до ремонта кабинет не соответствовал современным требованиям. Проверка в 2018 году показала, что площадь помещения противоречит санитарным нормам, служебные комнаты находятся в неудовлетворительном состоянии.


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