В Башмаковской районной больнице отремонтировали кабинет фтизиатра

Работы проводились на средства из областной казны — порядка 500 тысяч рублей. Подрядчик сдал объект в конце ноября.

Теперь перед кабинетом есть просторный холл, в который пациенты попадают через отдельный вход. Также обустроена кабина для сбора бактериологических анализов. В самом кабинете поставили новую сантехнику, заменили электропроводку, установили новые двери и окна, отштукатурили и покрасили стены.

«Мы постарались создать комфортные условия для лечения наших пациентов. Здесь все сделано во благо пациентов и для их скорейшего выздоровления, а медперсонал будет делать все необходимое для профессионального и качественного предоставления медицинских услуг», — заявила главный врач медучреждения Ольга Хрянина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области отметили, что до ремонта кабинет не соответствовал современным требованиям. Проверка в 2018 году показала, что площадь помещения противоречит санитарным нормам, служебные комнаты находятся в неудовлетворительном состоянии.