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Полпред И. Комаров: Арт-поместье «Новые берега» будет примером для других регионов

4 декабря в 14:22 286 просмотров

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделились впечатлениями от посещения арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность в том, что арт-поместье «Новые берега» станет примером для других регионов. Он отметил внимание организаторов к каждой мелочи в дизайне помещений и обеспечении жизнедеятельности проекта.

«Здесь рассматривается вопрос не только удобства проживания, но и реализации ребят, их возможностей и талантов — кто к чему склонен, чем может заниматься. Работа проделана огромная. Хотелось бы поздравить, в первую очередь, ребят с новосельем и пожелать им счастья и удачи в жизни на новом месте», — заявил Игорь Комаров.

Он добавил, что уникальный проект должен получить поддержку и развиваться дальше. Это мнение разделил губернатор Иван Белозерцев.

«Когда встречаешься с инвалидами, детьми, которые сегодня заселились в прекрасные дома, когда видишь счастливые глаза людей, которые оказались в таких условиях, понимаешь, что усилия — организационные, финансовые — оправданы», — заявил глава региона.

Он отметил, что видел подобные проекты в Европе, регионах страны, и считает, что пензенский — один из лучших.

«Для нас очень важно, что он был реализован на пензенской земле. Но без грантовой поддержки президента, председателя правительства, полномочного представителя президента, местной власти и общественных организаций реализовать его невозможно», — отметил Иван Белозерцев, заявив, что проект будет доведен до логического завершения.

Директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал-Луи» Мария Львова-Белова сообщила, что заявки на строящиеся дома уже есть.

«Есть половина жильцов следующего сдающегося дома, открытие мы планируем на конец апреля — начало мая. На данный момент в очереди стоят 89 человек из 19 регионов», — пояснила Мария Львова-Белова, выразив надежду, что с информационной поддержкой от желающих поселиться в арт-поместье отбоя не будет.

Напомним, в первые дома, построенные в рамках уникального проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья, въехали 30 инвалидов. Претенденты на заселение нашлись в разных регионах страны, поэтому счастливчиков ждал отбор. На решение, помимо прочего, влияло мнение экспертов относительно потенциала будущих жителей, которые будут не только проходить адаптацию, но и реализовывать творческие проекты.


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