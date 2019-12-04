В Центробанке увидели риски в поэтапном раскрытии эскроу-счетов

Центральный банк России выразил мнение о том, что механизм постепенного раскрытия эскроу-счетов для строительных компаний до момента передачи ключей собственникам квартир может привести к появлению новых пирамид, сообщает газета «Известия» .

По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, переход на эскроу-счета изначально задумывался в целях защитить интересы граждан и новая система справляется с этой задачей.

«Открываться эскроу-счет может только в банке с определенным рейтингом, средства застрахованы и будут перечислены застройщику после передачи ключей покупателям. Вы можете быть спокойны, что ваши деньги целы и вы получили тот продукт, за который перечислили эти деньги», — разъяснила существующий механизм Ольга Полякова.

Она добавила, что перейти к поэтапному раскрытию можно будет не раньше, чем через два года. К тому моменту будет наработана практика, а механизм — достаточно изучен. Также эксперты поймут, насколько быстро застройщики реализуют проект. Нужно будет установить, когда именно давать им доступ к деньгам.

При этом компании вправе будут использовать средства только для погашения уже выданного кредита. Если они направят их на строительство других объектов, система вернется к дореформенному формату.