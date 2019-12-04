В Ухтинке охранников официально трудоустроили после проверки прокуратуры

В Бессоновском районе Пензенской области четыре работника частного охранного предприятия трудились без официального оформления.

С мужчинами не заключили договор, не издали приказ об их приеме на работу, не сделали соответствующие записи в трудовые книжки. Без этого в будущем они не могли рассчитывать на гарантии, прописанные в Трудовом кодексе РФ.

Нарушение было зафиксировано в ходе прокурорской проверки. В отношении генерального директора возбудили административное дело об уклонении от оформления трудового договора. Впоследствии он был оштрафован на 16 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области добавили, что работников официально приняли в организацию.