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Коллекторам хотят полностью запретить заниматься долгами за услуги ЖКХ

4 декабря в 13:39 62 просмотра

До конца января 2020 года депутаты Государственной думы подготовят законопроект, закрывающий доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги для коллекторов, сообщает телеканал «360».

Продажа задолженности по коммунальным платежам профессиональным взыскателям запрещена по закону с лета 2019 года. Сейчас правило можно обойти путем заключения агентского договора.

По словам главы комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова, протокол Совета законодателей, предусматривающий, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания, уже разработан.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим», — заявил Анатолия Аксаков.

Напротив, в Общероссийском народном фронте уверены, что проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний это не решит.


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