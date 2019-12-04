«Оксфорд для инвалидов». Полпред президента осмотрел «Новые берега» под Пензой

В среду, 4 декабря, Пензенскую область с рабочим визитом посетил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он осмотрел резиденцию для людей с инвалидностью — арт-поместье «Новые берега», которое создается в Богословке. Здесь готовы первые дома, и в них уже въехали жильцы.

Экскурсию для полпреда Игоря Комарова, которого сопровождал губернатор Иван Белозерцев, и всех приехавших гостей провела автор проекта Мария Львова-Белова. Она рассказала, что на площадке поместья в настоящее время продолжается возведение домов (их всего будет семь), в которых поселятся люди с инвалидностью. К слову, жильцов на конкурсной основе приглашают со всей России. Сейчас в уже сданные дома вселись 30 человек.

Также в арт-поместье в настоящее время заложен фундамент под часовню, создается цех по производству полуфабрикатов, в котором будут работать жители поместья. Строится образовательный центр, где можно будет получить необычные, но важные специальности: эксперта доступной среды, тренера активных колясок.

«Хочется создать некое «Сколково» или «Оксфорд», где ребята смогут формировать социальные проекты, бизнес-проекты, реализовывать свои инициативы», — резюмировала Львова-Белова.

Осмотрев объекты, Игорь Комаров пообщался с организаторами и жильцами «Новых берегов», поздравив их с новосельем.

«Это очень важное событие, потому что вы приобретаете на самом деле не только новое жилье, но и новых друзей, новые условия для жизни, новые возможности себя реализовать. Все это — благодаря инициативе и неуемной, в хорошем смысле, энергии Марии Алексеевны [Львовой-Беловой]. Я хотел ее в первую очередь поблагодарить, потому что [она] является двигателем этого проекта, и нам приятно ей в этом деле помогать», — сказал полпред.

Он напомнил, что проект получил поддержку президента РФ посредством гранта, также помощь оказывает председатель российского правительства Дмитрий Медведев, который неоднократно с подчиненными обсуждал проект и давал ряд поручений. Отметил полномочный представитель президента и вклад губернатора Ивана Белозерцева, который активно поддерживает проект.

Игорь Комаров особо подчеркнул важность продолжения реализации проекта, который может стать примером для других регионов страны.

«В свою очередь, хочу поблагодарить вас за поддержку Пензенской области, этого и других проектов. […] Она дает возможность реализовывать его такими быстрыми темпами. Радостно на душе, когда видишь ребят, которые будут здесь жить, для которых создана система развития и адаптации», — сказал Иван Белозерцев.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим также отметил хорошие условия для инвалидов, которые смогут тут работать и получать новые знания.

Мария Львова-Белова выразила отдельную благодарность губернатору.

«Отдельное спасибо — Ивану Александровичу [Белозерцеву]. Мы держали с ним постоянную связь по сотовому телефону. Если были какие-то административные проблемы, просила: «Иван Александрович, миленький…», — и тут же все решалось», — добавила Мария Львова-Белова.

У каждого новосела здесь — особая история. В частности, одна из жительниц приехала из Екатеринбурга, у нее — весьма необычный талант: она рисует удерживая кисть зубами. Девушка призналась, что вынуждена была переехать в дом престарелых, когда выпустилась из детского дома. Она мечтала жить самостоятельно, но не могла получить на это разрешение. Когда узнала про проекты помощи инвалидам, реализующимся в Пензе, решила, что хочет поехать туда.

«Хотела начать жить с чистого лица, реализоваться, работать и найти себя. Мне нравится здесь домашний уют, что есть возможность самой готовить, получать деньги, заработанные своим трудом. Буду жить как все физически здоровые люди», — сказала она, добавив, что ее мечта сбылась.

Также сюда заехала семья с девятью детьми (и шестью домашними питомцами) из Самарской области. Ольга Щеголева воспитывает своих и приемных детей. Некоторые ребята имеют инвалидность.

«Мне бы хотелось, чтобы детдома в России закрылись, у детей обязательно должна быть мама. Я думаю, что могу помочь другим советами, своими опытом. Поэтому приехала сюда. У меня есть и кровные, и усыновленные дети, но они все мне родные. Мы уже почувствовали комфорт для детей с ограниченными возможностями. В обычных условиях им сложно. Такие проекты нужны, и хотелось бы, чтобы люди с ограниченными возможностями были полностью приняты в обществе», — сказала она.

Проект рассчитан на заселение 120 человек. «Новые берега» — это семь жилых домов и пять инфраструктурных объектов для образования, досуга и трудоустройства инвалидов. Ранее в Пензенской области реализовали проекты арт-холл «Квартал Луи».