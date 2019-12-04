Жителя Шемышейского района накажут за пронесенный в суд нож

50-летний житель Шемышейского района был приглашен на судебное заседание в качестве истца. На входе его встретил пристав, отвечающий за порядок в здании. Правоохранитель поинтересовался у мужчины, нет ли у того с собой запрещенных предметов. Тот ответил отрицательно, показал документы и собрался пройти к месту проведения заседания.

Однако ручной металлодетектор подал сигнал о том, что у мужчины с собой все-таки есть вещи, которые в суд приносить запрещено. Датчик отреагировал на 6-сантиметровый перочинный нож. Сельчанин пояснил, что использует клинок исключительно для заточки карандашей и даже представить не мог, что лезвие такой длины может расцениваться как источник опасности.

«Однако за незнание и несоблюдение правил пребывания в суде, выразившееся в попытке проноса перочинного ножа, житель Шемышейского района получил административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. При его рассмотрении судья назначит справедливое наказание», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.