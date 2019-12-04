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Жителя Шемышейского района накажут за пронесенный в суд нож

4 декабря в 13:49 50 просмотров

В Шемышейском районе Пензенской области маленький перочинный нож для заточки карандашей стал причиной судебного разбирательства.

50-летний житель Шемышейского района был приглашен на судебное заседание в качестве истца. На входе его встретил пристав, отвечающий за порядок в здании. Правоохранитель поинтересовался у мужчины, нет ли у того с собой запрещенных предметов. Тот ответил отрицательно, показал документы и собрался пройти к месту проведения заседания.

Однако ручной металлодетектор подал сигнал о том, что у мужчины с собой все-таки есть вещи, которые в суд приносить запрещено. Датчик отреагировал на 6-сантиметровый перочинный нож. Сельчанин пояснил, что использует клинок исключительно для заточки карандашей и даже представить не мог, что лезвие такой длины может расцениваться как источник опасности.

«Однако за незнание и несоблюдение правил пребывания в суде, выразившееся в попытке проноса перочинного ножа, житель Шемышейского района получил административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. При его рассмотрении судья назначит справедливое наказание», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%BD%D0%BE%D0%B6-benchmade-%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B5-841723/

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