На областную эстафету на призы пензенского губернатора приедут 372 пловца

Соревнования будет принимать дворец спорта «Буртасы». Участниками эстафеты станут сборные из 30 муниципальных образований региона, в составе которых выступят 372 спортсмена.

Медали разыграют в четырех видах программы. Мужчинам и женщинам нужно будет преодолеть шесть и восемь этапов по 50 метров вольным стилем. Затем состоятся смешанные эстафеты: 12 этапов по 50 метров вольным стилем и комбинированные заплывы на 12 и 16 этапов.

В региональном министерстве физической культуры и спорта уточнили, что впервые соревнования проводились в 2009 году.

Возрастные ограничения — 0+.