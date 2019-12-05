«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил арт-поместье «Новые берега»
Наши новости
Молодежка пензенской «Лагуны-УОР» реабилитировалась после поражения
В «Воейкове» наградили лучших молодых пензенских спортсменов
Пензенский гимнаст Денис Аблязин вернулся в спортивный зал
Пензенский «Дизелист» в овертайме вырвал победу у АК59
Баскетболисты ПГУ одолели сборную ПГУАС в групповом этапе лиги «Сура»
Матч между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» перенесен
Пензенский «Дизелист» растерял преимущество в две шайбы и проиграл АК59
В Засечном прошел турнир, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии
Пензенец Денис Айрапетян завоевал медаль на этапе Кубка мира в Японии
Пензенские гимнасты завоевали три медали на Кубке Михаила Воронина

На областную эстафету на призы пензенского губернатора приедут 372 пловца

5 декабря в 08:05 76 просмотров

7 декабря состоится областная эстафета по плаванию на призы губернатора Пензенской области.

Соревнования будет принимать дворец спорта «Буртасы». Участниками эстафеты станут сборные из 30 муниципальных образований региона, в составе которых выступят 372 спортсмена.

Медали разыграют в четырех видах программы. Мужчинам и женщинам нужно будет преодолеть шесть и восемь этапов по 50 метров вольным стилем. Затем состоятся смешанные эстафеты: 12 этапов по 50 метров вольным стилем и комбинированные заплывы на 12 и 16 этапов.

В региональном министерстве физической культуры и спорта уточнили, что впервые соревнования проводились в 2009 году.

Возрастные ограничения — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...