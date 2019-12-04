Клиенты Tele2 смогут самостоятельно выбрать подарок к Новому году

Презенты разделены на категории: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Клиентам Теле2 готовы предоставить пакет минут, SMS, безлимитный интернет — все в роуминге, или подписку на музыкальные и стриминговые сервисы. Среди них — разделы приложения «Амедиатека», «Кинозал» и START, сервис оператора «Звук», онлайн-кинотеатр Okko и видеосервис MEGOGO. Подарок в виде минут, сообщений и интернета за границей будет доступен в течение 90 дней с момента активации.

Те, кто любит сюрпризы, могут выбрать вариант, когда содержимое подарка будет раскрыто только после его подключения в приложении «Мой Tele2» или на сайте.

«В канун зимних праздников Tele2 вновь устанавливает «другие правила» на телеком-рынке. Мы предлагаем клиентам подарки на выбор и даже в этом вопросе сохраняем тренд на персонализацию продуктовых предложений. Мы проанализировали потребности наших абонентов и подготовили для них то, что им действительно интересно. Уверен, наш новогодний подарок придется клиентам по душе и позволит Tele2 оставаться для них любимым оператором», — заявил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Возрастные ограничения — 16+.