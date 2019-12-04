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Иван Белозерцев удостоен благодарности президента РФ

4 декабря в 14:44 148 просмотров

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 4 ноября во время рабочего визита в Пензенскую область вручил губернатору Ивану Белозерцеву награду — благодарность главы государства.

Благодарности президента Иван Белозерцев удостоен за «активное участие в общественно-политической жизни российского общества». Награду Игорь Комаров по поручению президента вручил перед началом совещания по реализации нацпроектов, которое провел в Пензе.

«Хочу поблагодарить президента РФ Владимира Владимировича Путина за оценку труда коллектива, который я возглавляю. Огромное спасибо вам, Игорь Анатольевич, за поддержку Пензенской области в социально-экономическом развитии», — ответил, в свою очередь, глава региона.

Ранее Игорь Комаров и Иван Белозерцев посетили арт-поместье «Новые берега», где в первые построенные дома въехали инвалиды.


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