В ДТП с двумя фурами в Мокшанском районе погиб мужчина

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось поздней ночью в Мокшанском районе.

Предварительно установлено, что сигнал о столкновении на 589-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» поступил на пульт дежурного в 01:30 в среду, 4 декабря.

Как отмечают в управлении, участниками аварии стали грузовые автомобили Scania и Volvo. За рулем первой фуры находился 47-летний водитель, второй управлял 54-летний мужчина.

В результате аварии водитель Scania получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Напомним, в Белинском районе также столкнулись две фуры, которые после удара разлетелись по разным сторонам дороги и оказались в кюветах. Несмотря на серьезность механических повреждений транспортных средств, людям госпитализация не потребовалась, сообщили в ведомстве.