«Термодом» предложил свой вариант развития деревянного домостроения (видео)

В регионе появится поселок, олицетворяющий деревянную Пензу. Планируется, что выглядеть он будет, как целый экогород, созданный по технологиям, рожденным в Пензенской области, а именно — в компании «Термодом».

Свой вариант развития деревянного домостроения представили губернатору Ивану Белозерцеву во время его рабочей поездки по предприятиям во вторник, 3 декабря.

Одним из пунктов визита стало производство, входящее в холдинг «Термодом». ООО «Стройкапитал» производит широкий ассортимент материалов для строительства, ремонта и благоустройства территории. Одно из перспективных направлений деятельности — производство деревянных домокомплектов, срубов, бань, беседок, а также ресторанных и гостиничных комплексов. Продукцию используют крупнейшие застройщики Пензенской области и соседних регионов.

Глава «Термодома» Рафик Ибрагимов лично представил Ивану Белозерцеву проект комплексной застройки территории под Пензой, которая, как планируется, будет даже лучше аналогичных проектов в Белгородской области.

С помощью экологически чистых технологий, придуманных в «Термодоме», планируется построить малоэтажный деревянный поселок, обустроить набережную с тематическими парками и зимними аттракционами.

«Мы большое внимание собираемся уделить инфраструктуре: разбить парки, обустроить набережную с каскадными прудами. Та застройка, которую мы сейчас планируем, это экологично и доступно», — отметил Рафик Ибрагимов.

Губернатор назвал идею хорошей и предложил в будущем выехать на место, чтобы оценить перспективы предложенной застройки.