Игорь Комаров поблагодарил ГК «Дамате» за помощь арт-поместью «Новые берега»

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поблагодарил группу компаний «Дамате» за оказанную поддержку проекту «Новые берега», который реализуется в селе Богословка Пензенской области.

Благотворительный проект Марии Львовой-Беловой, спонсором которого выступила ГК «Дамате», полпред президента Игорь Комаров посетил 4 декабря. Вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, главным федеральным инспектором по региону Дмитрием Каденковым и генеральным директором «Дамате» Рашидом Хайровым он осмотрел строительную площадку и узнал о дальнейших планах организаторов.

Рашид Хайров рассказал Игорю Комарову, какую роль «Дамате» сыграла в реализации проекта и как дальше планирует поддерживать арт-поместье, которое стало хорошей иллюстрацией взаимодействия власти, НКО и бизнеса.

Партнером благотворительного проекта «Дамате» стала летом 2019 года. В течение года компания вложит в арт-поместье «Новые берега» 27 млн рублей. Средства пойдут на возведение двухэтажного дома для 22 выпускников детских домов и молодых людей с инвалидностью. Работы уже начаты и идут по графику, сдача объекта планируется весной 2020 года.

Арт-поместье «Новые берега» представляет собой центр сопровождаемого проживания молодых инвалидов и приемных семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Проект предусматривает не только 10 жилых домов на 80 человек, но и общественные здания: образовательный центр, часовню, магазин, оздоровительный комплекс и столовую. Общая стоимость проекта — 190 млн рублей, которые предоставлены в качестве президентского гранта и пожертвований.