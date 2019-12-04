Салат «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году

По данным Росстата, в 2018 году набор стоил 325 рублей за килограмм, теперь — 340 рублей.

При исследовании учитывалось, что в салат войдет 300 г вареной колбасы, 380 г зеленого горошка, 500 г соленых огурцов, 500 г отварного картофеля, 200 г моркови, четыре куриных яйца, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

Сильнее всего подорожал последний — до 24 рублей за кг (на 10%). Вареная колбаса выросла в цене до 396 рублей за кг (на 6%). Горошек и огурцы стоят 164 рубля (что также на 6% больше, чем годом ранее). Средняя цена майонеза — 176 рублей за кг (рост на 5%). Десяток яиц обойдется в 59 рублей (дороже на 1%).

Поставить на стол вместо оливье селедку под шубой будет выгоднее. Продуктовый набор для ее приготовления вырос в цене только на 2,6%. Четыре порции обойдутся в 157 рублей, если использовать 350 г соленой сельди, 400 г отварного картофеля, 350 г свеклы, 200 г моркови, два куриных яйца, 100 г лука и 300 г майонеза.