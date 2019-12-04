Губернатор доложил полпреду о реализации нацпроектов в Пензенской области

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 4 декабря провел в Пензе совещание по реализации нацпроектов. О текущем положении дел в регионе доложил губернатор Иван Белозерцев.

«Коротко доложу о том, как реализуются нацпроекты, какие у нас есть проблемные вопросы и как мы с ними справляемся. В субъекте разработано 50 паспортов региональных проектов по 12 направлениям. Всего до 2024 года на реализацию нацпроектов в Пензенской области запланировано направить свыше 40 млрд рублей, в текущем году на эти цели выделено более 10 млрд рублей. Наш регион вошел в шестерку лидеров среди субъектов РФ по освоению средств, предназначенных для нацпроектов», — сообщил глава региона.

Он добавил, что все региональные проекты направлены на повышение качества жизни граждан.

«Первые результаты у нас есть. В рамках проекта «Формирование комфортной среды» благоустроено 105 объектов, 63 дворовые территории и 42 общественных пространства. Это районные парки, скверы, мемориалы воинам, стадионы и площади. Жители сами выбирали места для благоустройства. В настоящее время работы завершены на всех объектах», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что третий год подряд Пензенская область — в числе лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках нацпроекта «Образование» начато строительство школы на 1100 мест в Арбеково. Еще одну по отдельной программе Минстроя РФ за год мы построили, 25 декабря она будет введена в эксплуатацию. Я был там неделю назад с коллегами, степень готовности — 99%.

Продолжается комплектация учреждений образования современным оборудованием. В этом году 60 млн рублей направлено на техоснащение, приобретение средств обучения для школы в микрорайоне Шуист, на базе Губернского лицея открыт центр поддержки одаренных детей, в сельских школах области отремонтировано 13 спортзалов», — доложил губернатор.

В рамках поддержки предпринимательства в Пензе открыли центр «Мой бизнес» для оказания комплексных услуг. Кроме того, для финансовой поддержки предприятий докапитализирован фонд «Поручитель».

«Моногородам — Заречный, Сердобск, Никольск, Мокшан — представлена субсидия на 36 млн рублей на поддержку предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности. В том числе и поэтому доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области занимает более 33% по итогам года, это на несколько процентов выше среднероссийского показателя. Мы знаем требование президента России — стремиться к тому, чтобы доля ВРП в малом и среднем бизнесе была 50%", — добавил глава региона.

Также губернатор в рамках совещания детально остановился на реализации и других национальных проектов.

Напомним, в рамках визита в Пензенскую область полпред ранее посетил арт-поместье «Новые берега» и вручил губернатору благодарность президента РФ.