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Пензенский гимнаст Денис Аблязин вернулся в спортивный зал

4 декабря в 16:16 170 просмотров

Представляющий Пензенскую область гимнаст Денис Аблязин приступил к восстановительным тренировкам после двух переломов.﻿

Атлет оправился от операций после переломов обеих ног, которые он получил во время выполнения опорного прыжка на тренировке в ноябре. Однако пока физическая нагрузка далека от той, которую испытывают его напарники по сборной России и соперники, держащие курс на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Это чисто подкачка верхнего плечевого пояса. То есть без задействования ног и тому подобное, поскольку ноги я пока грузить не могу. Тяжеловато, конечно, после перерыва, но в целом нормально. Думаю, быстро вкачусь», — поделился впечатлениями от возвращения к занятиям гимнаст в интервью радиостанции «Эхо Пензы».

Напомним, что делать какие-то прогнозы относительно того, насколько вероятно участие спортсмена в главном старте четырехлетия, будет возможно не раньше января. Денис Аблязин пояснил, что передвигается на костылях.

«После 20 декабря станет ясно, разрешат ли мне ходить без костылей и как-то подзагружать ноги или пока будем ждать до февраля нагрузку с ногами», — добавил гимнаст.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/denis_abliazin/

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