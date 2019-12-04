Основным спикером заседания стал первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. В обсуждении также приняли участие коммерческий директор федеральной электронной площадки РТС-тендер Ольга Громова, региональный директор МСП Банка в Ижевске Денис Григорьев, вице-президент НП «Опора», зампред комиссии «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству Денис Каширов, руководитель по развитию регионального бизнеса ПСБ Банк Александр Кириллов и руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова.

«Сегодня у нас проходил этап региональной премии «Бизнес-успех». Здесь предприниматели защитили свои проекты, провели мастер-классы, круглые столы и обсуждения. Мы определили некоторые векторы, по которым мы будем действовать в дальнейшем», — сказал Азат Газизов.

Он поблагодарил участников и гостей, которые посетили мероприятие. Особенно он отметил присутствие председателя правительства Николая Симонова.

«Это очень знаменательное событие. Его нужно продолжать и проводить ежегодно. Очень приятно вспоминать то, что в прошлом году пензенские бизнесмены добились успеха на федеральном уровне. О малом и среднем предпринимательстве можно говорить много, оно в регионе показывает уверенный рост. 32% населения области заняты именно в этой отрасли, и это замечательно», — отметил Николай Симонов.

Участники заседания подвели итоги работы площадок, которые были организованы в рамках форума, а также обсудили вопросы развития бизнеса в 2019—2020 годах, нюансы законодательства и финансовую поддержку предпринимательства. Кроме того, в ходе дискуссии на сессии определили варианты улучшения бизнес-климата в регионе.

«Главное — то, что бизнесменам нельзя стоять на месте, им необходимо развиваться, увеличивать масштабы своего дела. В этом им могут помочь выгодные предложения по финансированию от банков. Также не стоит забывать и о бизнес-связях: предпринимателям нужно сотрудничать друг с другом и помогать друг другу, тогда им будет проще продвигать свое дело», — подчеркнул Азат Газизов.

Итогом пленарного заседания стало объявление победителей премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей и муниципалитетов.