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В Пензенской области 70% инвалидов I и II групп — пенсионеры

5 декабря в 08:36 142 просмотра

В Пензенской области в системе Пенсионного фонда РФ на учете состояли 97,8 тыс. инвалидов, из них 4,2 тыс. — дети. Такие данные приводит орган государственной статистики*.

Впервые инвалидами в 2018 году признали 559 детей и 7435 человек — от 18 ет и старше. Среди последних 3,9 тыс. — инвалиды I и II групп, причем из них 70,1% - люди старше трудоспособного возраста.

«В структуре первичной инвалидности детей в возрасте до 18 лет по видам болезней первое место занимают психические расстройства и расстройства поведения, второе — врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, третье — болезни нервной системы», — отмечают в Пензастате.

В прошлом году повторно признали инвалидами 17,3 тыс. взрослых и 1,6 тыс. детей.

«С 2011 года реализуется государственная программа «Доступная среда», с 1 января 2017 года в стране введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система — Федеральный реестр инвалидов», — сообщают в Пензастате.

*-данные по итогам 2018 года.


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