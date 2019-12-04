Стал известен лучший муниципалитет Пензенской области

В финал вышли следующие муниципальные образования:
— город Пенза;
— город Кузнецк;
— Бессоновский район;
— Каменский район;
— Кузнецкий район;
— Наровчатский район.
Члены конкурсной комиссии путем открытого голосования выбрали из них лучший. Им стал город Кузнецк. Представителю муниципалитета вручили 1 миллион рублей на развитие территорий и символ премии «Золотой домкрат».
Помимо этого, свои проекты экспертам представляли пензенские предприниматели, финалисты премии «Бизнес-Успех». Жюри определило победителей. О том, кто стал лучшим, можно посмотреть здесь.
Напомним, премия «Бизнес-Успех» проходила в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни». Мероприятие состоялось 4 декабря в Пензенской областной библиотеке имени