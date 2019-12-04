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Пензенские предприниматели представляют проекты на премии «Бизнес-Успех»

Стал известен лучший муниципалитет Пензенской области

4 декабря в 19:39 132 просмотра

В Пензе экспертная комиссия определила финалистов конкурса на лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, который проводится в рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».

В финал вышли следующие муниципальные образования:

— город Пенза;

— город Кузнецк;

— Бессоновский район;

— Каменский район;

— Кузнецкий район;

— Наровчатский район.

Члены конкурсной комиссии путем открытого голосования выбрали из них лучший. Им стал город Кузнецк. Представителю муниципалитета вручили 1 миллион рублей на развитие территорий и символ премии «Золотой домкрат».

Помимо этого, свои проекты экспертам представляли пензенские предприниматели, финалисты премии «Бизнес-Успех». Жюри определило победителей. О том, кто стал лучшим, можно посмотреть здесь.

Напомним, премия «Бизнес-Успех» проходила в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни». Мероприятие состоялось 4 декабря в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.


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